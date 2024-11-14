В Подмосковье студенту грозит 20 лет тюрьмы из-за намерения вступить в РДК*

В Красногорске 19-летний студент Московского авиационного института Тимофей О. планировал вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, который принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Молодого человека задержали, сообщает RTVI .

По данным следствия, парень вел переписку с куратором подразделения в мессенджере Telegram и заполнил анкету о вступлении в РДК*. Затем он планировал отправиться на Украину и участвовать в боях на стороне украинской армии.

Накануне силовики задержали студента. В отношении него возбуждено уголовное дело статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Из-за намерения вступить в РДК* красногорскому студенту грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее лидера РДК* Дениса Капустина** и бывшего актера сериала «Глухарь» Кирилла Канахина** заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении диверсантов в Брянскую область.

*Признана террористической организацией и запрещена в России

**Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов