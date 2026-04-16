В Подмосковье стартовал региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартовал 15 апреля в Подмосковье. В течение трех дней около 200 организаций представят более 2300 вакансий на очных и онлайн-площадках, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Открытие трехдневного марафона состоялось в городском округе Домодедово. В первый день на одной площадке работали 59 организаций, которые предложили свыше 400 рабочих мест в промышленности, аграрном секторе, социальной сфере, торговле, транспорте, на государственной службе и в силовых структурах. Мероприятие посетили около 2250 человек.

Заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова отметила, что ярмарки проходят в четырех городских округах и в онлайн-формате.

«В течение трех дней в городских округах Подмосковья и в онлайн-формате около 200 организаций предложат более 2300 рабочих мест», — рассказала Туманова.

Организатором выступил Кадровый центр Подмосковья при содействии администрации Домодедова. Соискатели могли получить консультации о мерах господдержки, программах переобучения и повышении квалификации, а также о выплатах на открытие собственного дела. Для работодателей центр предлагает помощь в подборе персонала и прогнозировании кадровой потребности на 5–7 лет.

В рамках ярмарки подписано пятистороннее соглашение о взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья, министерством сельского хозяйства и продовольствия региона, торгово-промышленной палатой Московской области, Московским крестьянским союзом и филиалом госфонда «Защитники Отечества» по Московской области. Также прошли тренинги для соискателей и круглый стол по трудоустройству ветеранов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.