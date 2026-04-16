РЭО: графики вывоза 75% контейнерных площадок отслеживаются в системе учета отходов

В федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО) внесены данные о расписании вывоза с 75,02% контейнерных площадок по всей стране. Это позволяет контролировать случаи, когда отходы не вывозятся. Такую информацию озвучили на совещании по вопросам организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в координационном центре при правительстве с участием специалистов РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«На сегодня 55 регионов внесли данные о графиках вывоза более 70% мест накопления отходов. Важно отметить, что за неделю добавились три региона, которые внесли в систему графики вывоза 100% площадок. Это Чечня, Крым и Ярославская область», — отметил заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев.

Остальные 23 региона передали во ФГИС УТКО расписания вывоза лишь для 30–70% площадок. Еще шесть субъектов предоставили данные менее чем по 30% контейнерных площадок. В их числе — Ленинградская, Омская, Мурманская и Архангельская области, а также Кабардино-Балкария и Дагестан. При этом Ингушетия до сих пор не внесла никаких сведений о графиках вывоза.

В пресс-службе РЭО добавили, что благодаря загрузке расписаний вывоза теперь можно фиксировать точную дату и время, когда ТКО увозят с контейнерной площадки. Эти сведения будут применяться при формировании ежедневного рейтинга качества предоставления услуг. Фактический график вывоза станут сравнивать с тем, который закреплен в договорах и размещен в информационной системе.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — создание в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по внедрению экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения отходов не более чем до 50% и возврат в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в роли вторичных ресурсов и сырья.