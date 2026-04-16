Студенты возмущаются: в Тюмени мусульман освободили от пар, а остальных нет

Студенты-врачи Тюмени возмущены снятием с пар для общения с муфтием

В Тюмени студенты одного из медвузов пожаловались на «сегрегацию». Мусульман сняли с пар для общения с муфтием, а остальных заставили учиться дальше, сообщает « Осторожно, новости ».

Студенты высказались против «религиозной пропаганды в университете». 16 апреля в вузе организовали встречу с главой Духовного управления мусульман Тюменской области.

Вечером 15 числа старостам групп отправили распоряжение. В нем указано, что с лекций сняли студентов, у которых есть российское гражданство и исповедующих ислам. Ряд учащихся были возмущены, заявив, что это «противоречит светскому статусу вуза».

Чтобы провести встречу с муфтием, который не относится к медицине, университет на официальном уровне снял студентов с пар, пожаловались учащиеся.

«Встреча назначена на Пасхальную неделю, что студенты других конфессий сочли проявлением двойных стандартов», — отметили они.

В вузе отметили, что встречу с муфтием провели 16 апреля. На ней обсуждалась «профилактика идей экстремизма и терроризма в молодежной среде». Также говорили про российские духовно-нравственные ценности.

