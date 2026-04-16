РЭО выступит генеральным партнером экологического фестиваля в Москве

21 апреля, в преддверии всемирного экологического праздника — Дня Земли, на площадке театрального пространства «Арт-платформа» состоится общегородской фестиваль экологической направленности под названием Nature_morte. Главным партнером мероприятия выступит Российский экологический оператор.

Фестиваль включает в себя две составляющие: культурную и образовательную. Их главная тема — обращение с мусором, принципы разумного потребления и модель экономики замкнутого цикла.

Для посетителей подготовлены: лекции о том, как внедрить экопривычки и что такое «мусорная реформа», показ документальной ленты «Экономика замкнутого цикла», а также мастер-классы по апсайклингу от фонда «Второе дыхание».

Центральным событием фестиваля станет танцевально-театральный перформанс Nature_morte в исполнении театра «Всем телом». Он будет посвящен тому, как человек взаимодействует с природой, и современным экологическим вызовам.

Помимо этого, у гостей будет возможность сдать ставшую ненужной одежду в специальные контейнеры фонда «Второе дыхание», откуда ее направят на переработку и повторное использование.

«Поддержка экологических инициатив и просветительских форматов — важная часть работы РЭО. Такие мероприятия помогают в доступной форме рассказывать о раздельном сборе отходов и вовлекать людей в практики осознанного потребления», — отметили в пресс-службе РЭО.

Посещение фестиваля бесплатно. Изучить полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана 14 января 2019 года на основании Указа Президента. Ее основная цель — создать в России единую и комплексную инфраструктуру по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Начиная с 2025 года в стране запущен новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача: сформировать экономику замкнутого цикла. К 2030 году это позволит сортировать 100% всех ежегодно образующихся ТКО, направлять на захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлекать обратно в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.