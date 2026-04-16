Хакеры взломали крипторублевую биржу Grinex и украли 1 млрд у россиян
Фото - © Freepik.com
Хакеры иностранных спецслужб взломали крипторублевую биржу Grinex. У россиян украли более 1 млрд в нацвалюте, сообщает пресс-служба компании.
Криптовалютная биржа проводила расчеты между российскими предпринимателями и жителями страны в цифровых активах. На нее была совершена крупная хакерская атака, в которой могли участвовать иностранные спецслужбы.
Во время взлома с криптокошельков украли более 1 млрд рублей. Были задействованы беспрецедентные ресурсы и технологии. Ими владеют только структуры западных спецслужб.
Атака проводилась для нанесения финансового ущерба финансовой независимости РФ. Работа Grinex поставлена на паузу.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.