Агент Маркиньоса опроверг переговоры с «Црвеной Звездой»

Агент полузащитника «Спартака» Маркиньоса Александр Саму заявил, что сербская «Црвена Звезда» не делала предложений по игроку и Деян Станкович не приглашал его в команду, сообщает Metaratings.ru .

Ранее издание Mozzart sport писало, что клуб из Белграда намерен обратиться к «Спартаку» с предложением о трансфере Маркиньоса. Также утверждалось, что футболист хочет вновь поработать с главным тренером «Црвены Звезды» Деяном Станковичем, который ранее возглавлял московский клуб.

Александр Саму опроверг эту информацию.

«Это обычные спекуляции. У нас нет никакого предложения. Зовет ли его Станкович в „Црвену“? Нет. Маркиньос очень счастлив в Спартаке», — сказал агент.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Маркиньос провел 21 матч, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 млн евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.