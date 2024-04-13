В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»

В открытии поучаствовали свыше 700 поисковиков, участников патриотических объединений и общественных организаций региона, члены областного правительства и представители Минобороны.

Организует региональную «Вахту памяти» министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тыс. человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 — на территории Подмосковья», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

По ее словам, благодаря поисковикам на территории Подмосковья найдены и с почестями похоронены останки 210 человек. Еще они смогли установить имена 48 защитников Родины.

«Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — добавила министр.

Она уточнила, что впереди у поисковиков новые масштабные экспедиции, серьезная архивная и полевая работа, в том числе в других регионах. Кроме того, Швелидзе высказала надежду, что предстоящий сезон пройдет успешно, и пожелала поисковым отрядам удачи в нелегкой, но важной работе.

На сегодняшний день в регионе действует 113 поисковых отрядов и 12 объединений. Среди них «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ РФ, Российское военно-историческое общество и Союз поисковых отрядов.

Труд поисковиков

Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий

Как отметил и. о. директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, военное ведомство постоянно участвует в организации работы по увековечению памяти Героев, уделяет этому очень большое внимание. Минобороны помогает отрядам, его сотрудники принимают участие в больших экспедициях.

«Это позволяет извлечь из небытия имена солдат, которые по каким-либо причинам не нашли место своего упокоения после Великой Отечественной войны», — напомнил Таранов.

По его словам, каждый год по результатам работы поисковых экспедиций в РФ поднимают останки около 20 тыс. человек, из них порядка 5-7 тыс. устанавливаются поименно.

«В апреле начинается новый поисковый сезон. Хочу пожелать всем вам удачи. Мы рядом и всегда готовы оказать необходимое содействие. Спасибо вам большое!», — заключил и. о. директора департамента.

Награждение и экскурсии

Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий

Отличившиеся участники и командиры поисковых отрядов Московской области были отмечены знаками отличия министерства информационных и социальных коммуникаций «За верность поиску» и наградами Минобороны страны.

Для посетителей и участников церемонии открытия состоялись экскурсии и тематические мастер-классы. А еще все желающие поучаствовали в создании сада Памяти «Герои нашего времени», посвященного павшим участникам СВО и других военных конфликтов новейшей истории.

В рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» родным и близким пропавших без вести Героев ВОВ, чьи имена удалось установить, вручили документы. По ним можно еще больше узнать о жизненном пути их предков. Один из них — Максим Андреевич Гречин.

«Пять лет назад мы делали запросы, в том числе в Германию, но не получили ответа. И вот, благодаря поисковому отряду „Батальон“ (ребятам низкий поклон) мы узнали, что наш без вести пропавший дедушка в 1942-м попал в плен в Керчи и умер в лагере. Он захоронен в братской могиле в Германии. Сейчас у нас есть фотография и карточка из лагеря. Это единственное, что осталось. Но мы все равно очень рады. Большое спасибо!» — сказала мама правнучки погибшего бойца Оксана Рясова.

Всего в прошлом сезоне благодаря областным поисковикам преданы земле свыше 800 воинов из разных субъектов РФ.

Проект «Битва за Москву»

Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий Фото - © Дмитрий Белицкий

В рамках проекта «Битва за Москву» при поддержке МИК Подмосковья в прошлом сезоне поисковиками проведены 10 экспедиций, организовано 50 «Уроков мужества» в культурных и образовательных учреждениях региона и т. д.

«В поисковой работе я уже более 30 лет. Последнее время работаем в Тверской области, где погибла наша дивизия народного ополчения, находим много бойцов. У нас большая команда из Реутова, Видного, Электростали — всего 17 поисковых отрядов», — отметил глава поискового объединения «Ратник» Михаил Кононенко.

Они добавил, что в объединение приглашали ребят из ДНР, офицеров, занимающихся поиском, чтобы они набирались опыта, потому что там много всего и по ВОВ.

«И наши недавно погибшие Герои. Их необходимо правильно поднимать. Сами ездили туда, но не с пустыми руками, с гуманитарной помощью. Договорились, что „Юнармейцы“ из ДНР будут также приезжать к нам на экспедиции группами по 20 человек, чтобы обучаться», — считает Кононенко.

В рамках мероприятия провели круглый стол с участием глав поисковых отрядов и объединений. Там обсудили ключевые вопросы предстоящего поискового сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.