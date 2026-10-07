В Подмосковье стали чаще выявлять меланому на первой стадии

Врачи Подмосковья с начала 2026 года выявили меланому на первой стадии примерно у 3,7 тыс. пациентов против 2,5 тыс. за аналогичный период 2025 года. Рост выявляемости происходит на фоне системной профилактической работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области проводят системную профилактическую работу для выявления онкологических заболеваний, в том числе рака кожи. Жителям доступны современные диагностические исследования, Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи и акции по проверке родинок.

«Меланома характеризуется быстрым и агрессивным развитием. Однако своевременная диагностика позволяет обнаружить заболевание на ранних этапах и избежать тяжелых последствий. Так, с начала этого года меланому на первой стадии выявили у порядка 3,7 тыс. пациентов, а за аналогичный период прошлого года у 2,5 тыс.», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Проверить родинки можно в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере и его филиалах, а также во время Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Запись на прием доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), на региональном портале госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/), по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.