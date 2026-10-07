В Солнечногорске и Химках построили два тротуара на региональных дорогах

Мосавтодор завершил строительство двух пешеходных дорожек общей длиной более 1,7 км в Солнечногорске и Химках в рамках ремонтного сезона 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор построил два тротуара на региональных дорогах Солнечногорска и Химок. Работы выполнили в рамках ремонтного сезона 2026 года для достижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая длина дорожек превысила 1,7 км.

В Химках тротуар длиной более 700 м появился в деревне Поярково на дороге «Пикино — Пояркино — Мышецкое», между остановками «Владычино» и «Поярково». Он сделал удобнее и безопаснее путь к остановкам и жилым домам. В деревне Благовещенка продолжают обустраивать еще одну пешеходную дорожку на Пятницком шоссе.

В Солнечногорске завершили строительство тротуара длиной более 1 км на Пятницком шоссе между деревнями Новая и Курилово. По нему жители могут добраться до остановок, детского сада № 77, средней общеобразовательной школы «Лесные озера», церкви Покрова Пресвятой Богородицы, сельского дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта.

Ранее в Солнечногорске обустроили еще три тротуара — в деревнях Редино, Горетовка и у деревни Тимоново. Строительство тротуаров в округе в рамках ремонтного сезона завершено. Общая протяженность составила более 3,5 км.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.