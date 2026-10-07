«В 16 уже тр***** надо»: известного продюсера заметили в закрытом чате любителей малолеток

Психолог и феминистка Полина Богданова в соцсетях рассказала, что узнала о закрытом чате, в котором мужчин 45+ обучают, как переспать с молодыми девушками.

«Бывают овуляции в 13-14 лет и не так уж и редко. Но все равно в 20+ это большие риски, даже в 18+. Присматривать реально надо в 15 или в 14 даже, а в 16 уже тр*****. Если хочется именно отношений и семью с детьми», — написал продюсер комментарий в чате на вопрос, какой предельный возраст для девушки, чтобы рассматривать ее для отношений.

Богданова добавила, что она дважды рассказывала о закрытом чате любителей несовершеннолетних девочек, но после этого ее страницу удаляли.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.