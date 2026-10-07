Особая экономическая зона «Дубна» представила практики трудового долголетия

Представители особой экономической зоны «Дубна» рассказали о системе охраны здоровья работников на первой научно-практической конференции ФМБА России по медицине трудового долголетия. Она проходит 5–7 октября 2026 года в санатории «Архипо-Осиповка», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев представил систему профилактики заболеваний и своевременной медицинской помощи сотрудникам предприятий-резидентов. Ее ключевой элемент — цифровой здравпункт, где медицинские услуги и телемедицинские консультации доступны рядом с рабочим местом.

Первый здравпункт открылся в 2023 году. Позднее аналогичные кабинеты создали резиденты «Энкор» и «Ядро Фаб Дубна». В ближайшее время в ОЭЗ откроется центр репродуктивного здоровья и трудового долголетия. Совместно с ФМБА России также реализуются программы санаторно-курортного лечения и оздоровления сотрудников.

Заместитель генерального директора ОЭЗ по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик представила совместный с ФМБА проект — центр промышленной медицины «Цифровой здравпункт» — на стратегической сессии о санаторно-курортном комплексе.

Здравпункт оказывает первичную помощь, в том числе до прибытия скорой, выдает справки об обращении, проводит экспертизу временной нетрудоспособности и направляет к профильным врачам. Он организует санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Ежемесячно здесь принимают специалисты — от эндокринолога до пластического хирурга. Формат востребован малыми и средними предприятиями, которым сложно открыть собственный медпункт. Проект планируют масштабировать в индустриальных парках Подмосковья.

Пленарное заседание 6 октября открыла руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Она рассказала о новой модели здоровьесбережения, объединяющей охрану здоровья на производстве, первичную помощь, медицину долголетия и санаторное лечение.

Участники обсудили профилактику и цифровое сопровождение пациентов, включая паспорт курортника в системе ЕМИАС. Новое направление предполагает оценку биологического возраста и индивидуальный план профилактики. С 1 сентября 2026 года в номенклатуру медицинских должностей включен врач по медицине здорового долголетия.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.