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В Подмосковье собрано более 16 тыс тонн овощей открытого грунта

В Подмосковье сельхозтоваропроизводители приступили к уборочной кампании сельскохозяйственных культур. Так, овощи открытого грунта были собраны с площади 0,9 тысяч гектаров, что составляет 12% от общего плана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

«Валовый сбор составил 16,1 тысячи тонн, что на 1,7 тысячи тонн превышает показатель прошлого года. На полях Подмосковья выращивают капусту, морковь, свеклу столовую, лук репчатый, огурцы, кабачки, томаты, чеснок, тыкву и картофель. На текущий момент средняя урожайность овощей составляет 174 центнера на гектар, картофеля — 252 центнера на гектар», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что Дмитровский городской округ лидирует в регионе по объемам сбора овощей открытого грунта — собрано более 5,7 тысячи тонн. Крупнейшим предприятием в округе является агрохолдинг «Дмитровские овощи».

Также уборочную кампанию активно проводят агропредприятия в Истре — валовый сбор овощей открытого грунта составил свыше 2,5 тысяч тонн, в Серпухове — более 2,3 тысячи тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.