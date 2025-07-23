Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области

сегодня в 19:36

В Подмосковье склады обработали для безопасного хранения сельхозпродукции

За 6 месяцев специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по городу Москве и Московской области провели обеззараживание складских помещений общим объемом 623 тыс. куб. м. Работы проводятся для обеспечения безопасных условий хранения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Крупнейшим объектом, где проводилась обработка, стал элеваторный комплекс в Зарайске объемом 190 тыс. куб. м. Также специалисты обеззараживали зерносклады и технические помещения сельхозпредприятий в Кашире, Волоколамске, Дмитровском муниципальном округе, Орехово-Зуево, Подольске и Пушкинском.

Обработка проводится 2 методами — аэрозольно-влажным с применением препарата контактного действия, а также фумигацией, используя газ фосфин, который проникает во все труднодоступные места внутри хранилищ.

Дополнительно были проведены дератизация, направленная на недопущение появления мышевидных грызунов, на площади 150 тыс. кв. метров и акарицидная обработка территорий от клещей площадью более 48 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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