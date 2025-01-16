В Подмосковье рассказали, почему домашних животных нельзя часто мыть зимой

С наступлением зимы четвероногие друзья приносят после прогулки на лапах в дом мокрый снег, а их хозяева начинают чаще устраивать им водные процедуры. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему четвероногих друзей не стоит часто мыть в холодное время года и к каким последствиям это может привести, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что частые купания смывают жировые вещества, которые выделяют сальные железы для смазывания кожи и волоса. Это может привести к хрупкости и ломкости волосяного покрова, шелушению кожи. Кроме того, если у питомца свободный выгул, например, на частном участке, то выбежав на улицу повышается риск простуды.

Чтобы снизить вероятность заболевания животного, ветеринары советуют после прогулки мыть домашнему любимцу только лапы. А если вы все-таки решили искупать питомца, то стоит делать это в закрытом и теплом помещении, используя только зоошампуни, а после — не выпускать питомца на улицу, тщательно расчесать шерсть специальной расческой. Если вы заметили у питомца плохое самочувствие, то стоит сразу обратиться к ветеринару.

Запись на прием к ветеринару доступна по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.