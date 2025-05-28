В Подмосковье рассказали, как взыскиваются деньги с банковских счетов должников

Как работает процесс списания денег с банковских счетов должников, и что делать, если списали то, что не должны были, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Что происходит после возбуждения исполнительного производства

Судебный пристав-исполнитель направляет запросы в банки, чтобы узнать, где у должника есть счета. При положительном ответе судебный пристав-исполнитель накладывает арест на счета должника, при наличии денежных средств на них — выносит постановление об их списании.

Какие деньги защищены от списания

Есть выплаты, которые по закону нельзя забирать — они называются «обладающими иммунитетом». Это, например, социальные выплаты, пенсии, пособия и другие защищенные доходы.

Чтобы такие деньги не списали по ошибке, они должны быть правильно помечены. Для этого:

Работодатель или организация, которая производит выплаты, указывает специальный код дохода.

Банк, получив этот код, отделяет защищенные деньги от остальных и не списывает их.

Этот процесс называется «окрашивание» выплат — так банк понимает, какие деньги трогать нельзя.

Что делать, если списали защищенные выплаты

1. Сначала обратитесь в банк — уточните, почему списали именно эту сумму.

2. Если банк говорит, что получил деньги без кода, идите в организацию, которая делала выплату — возможно, они не указали нужный код.

3. Если работодатель не указал кодировку или банк списал защищенные деньги, то поставьте в известность судебного пристава-исполнителя, который может привлечь их к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ.

Важные нюансы:

Если вы сами переводите деньги между своими счетами, они теряют защиту. Банк уже не знает, откуда они пришли, и может их списать.

Проценты, начисленные банком на ваш остаток по счету, не защищены. Даже если деньги, с которых начислены проценты, были социальными.

Всю информацию о ходе исполнительного производства можно получить с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, там же можно оплатить имеющуюся задолженность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье. Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.