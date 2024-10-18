В Подмосковье рассказали, как мошенники обманывают под видом «Почты России»

В Подмосковье стали известны новые способы мошенничества. Теперь мошенники представляются работниками «Почты России» и сообщают, что у человека есть посылка из-за границы, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Если человек говорит, что ничего не заказывал, мошенники предлагают отказаться от посылки, но для этого просят назвать код из SMS. Якобы это нужно для оформления отказа.

Получив этот код, мошенники могут получить доступ к аккаунту человека на портале «Госуслуги» или в мобильном банке, чтобы перевести деньги или взять кредит. Эксперты предостерегают: не доверяйте таким звонкам и не сообщайте незнакомцам коды из сообщений, даже если они кажутся убедительными. Сотрудники почты не будут просить вас о кодах по телефону.

Схема с таможенными сборами появилась еще в конце 2021 года и имела разные вариации. Иногда мошенники утверждали, что нужно заплатить пошлину за «подарки» от жениха-пилота. Были случаи, когда обманывали клиентов транспортных компаний, говоря, что посылка потеряна и положена страховая выплата, для получения которой нужно перейти по ссылке. Эта ссылка вела на фишинговый сайт.

Когда мошенники упоминают почту или доставку, это часто просто способ выманить информацию или деньги. Они создают поддельные сайты, чтобы обманом заставить людей «оплатить» товары, которые не существуют. Мошенники обычно нацелены на людей с низкой цифровой грамотностью, которые доверяют незнакомцам.

Новая схема, где у россиян просят коды, опасна в первую очередь своей простотой и видимой легитимностью. Люди могут поверить в необходимость немедленного действия, чтобы не «потерять» посылку или избежать проблемы. Мошенники часто создают атмосферу срочности и психологического давления, и это может сработать — человек выдает код.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.