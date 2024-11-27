В Подмосковье проверят работы систем оповещения о ЧС

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До 29 ноября в Московской области проведут проверку систем оповещения

Несколько дней до 29 ноября в 15:00 жители Московской области могут услышать сирены: в регионе будут проверять системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает «Царьград» .

«Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Сто пятьдесят один, сто пятьдесят два, сто пятьдесят три, сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять», — такого рода сообщения могут услышать жители области.

Проверка функционирования технических средств выносных акустических установок нужна для обеспечения готовности к ЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.

Утром в среду в Севастополе звучала сирена воздушной тревоги, которая известила о комбинированной атаке ВСУ. Она проработала около 30 минут, российским военным удалось отразить удары. В районе поселка Кача над морем сбили 2 вражеских дрона.