сегодня в 12:23

В Подмосковье провели тренировочный ЕГЭ по географии с использованием российского ПО

28 января 2026 года в Подмосковье состоялось всероссийское тренировочное мероприятие по ЕГЭ по географии с применением отечественного программного обеспечения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Тренировочный экзамен прошел на базе пункта проведения экзаменов гимназии № 16 в Мытищах. В мероприятии участвовали работники ППЭ, технические специалисты и организаторы.

Основная цель тренировки — отработка технологии проведения экзаменов, включая передачу материалов по интернету, а также печать и сканирование в аудиториях с использованием ОС Линукс. В ведомстве подчеркнули, что переход на российское программное обеспечение обеспечивает технологическую автономию и усиливает защиту информации при проведении экзаменов.

Тестирование программного обеспечения и проверку его работоспособности контролировали сотрудники регионального центра обработки информации Московской области. По итогам тренировки участники отметили, что мероприятие прошло успешно и соответствовало федеральному регламенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.