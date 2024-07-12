В Подмосковье провели награждение участников акции «Добрые крышечки»

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 11:02

На территории чеховского кластера расположено более 20 пунктов сбора пластика, которые были открыты в рамках акции «Добрые крышечки». Ее цель — содействие развитию системы раздельного сбора отходов, защита окружающей среды и помощь детям с ограниченными особенностями развития, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За активное участие в акции школьники из городских округов Серпухов и Подольск получили грамоты и благодарственные письма от представителей регоператора «МСК-НТ».

С начала лета специалисты Чеховского филиала вывезли из пунктов сбора около 500 кг благотворительного вторсырья. Более 2 тыс. литров пластика в ближайшее время отправится на завод по переработке, а вырученные средства пойдут на приобретение средств передвижения для детей с особенностями развития.

Адреса пунктов сбора можно найти на официальном сайте Чеховского филиала «МСК-НТ».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.