В Подмосковье прошел семинар-практикум для участников конкурса «Воспитатель года»

12 марта 2025 года при поддержке министерства образования Московской области в Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) состоялся семинар-практикум для участников областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025», сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие объединило лучших работников системы дошкольного образования, а также победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства.

Слет участников конкурса представлял собой передачу опыта и профессиональных навыков от лауреатов и призеров Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» команде конкурсантов 2025 года. В этом году в конкурсе участвуют 51 педагог, среди которых 38 воспитателей, 7 музыкальных руководителей, 5 инструкторов по физической культуре и 1 педагог-дефектолог. Педагогический стаж участников варьируется от 3 до 30 лет.

Программа Слета включала ознакомление с конкурсными испытаниями заочного и очного туров, а также с особенностями их организации и проведения. Участники смогли глубже понять конкурсные задания и задать вопросы организаторам и членам Клуба «Воспитатель Подмосковья».

Также в рамках мероприятия участники пообщались с сотрудниками Московского областного центра дошкольного образования и приняли участие в мастер-классах от победителей и лауреатов прошлых лет, которые охотно делились своим опытом работы и секретами успеха.

«Полученная информация, новые знания и уверенность в своих силах станут важными ресурсами для будущих конкурсных баллов, которые могут привести к победе», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.