В Подмосковье прошел профориентационный квест для детей

Министерство образования и министерство социального развития Подмосковья совместно реализуют профориентационную работу для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках этой работы для данной категории детей проводятся ежегодные профориентационные мероприятия — дни открытых дверей, сообщает пресс-служба ведомства.

На базе промышленно-экономического колледжа государственного гуманитарно-технологического университета совместно с Окружным управлением социального развития № 8 прошел профориентационный квест «Калейдоскоп профессий». В мероприятии приняли участие более 50 участников из семейных центров: Шатурский, Мытищинский, «Созвездие», «Семья и дом».

Абитуриенты приняли участие в профессиональном тестировании, мастер-классах, презентациях, где они узнали о доступных профессиях XXI века, условиях поступления и обучения, а также о перспективах трудоустройства.

В рамках квеста прошли тематические мастер-классы, на которых будущие студенты научились создавать весенние композиции из природных материалов. Им рассказали о том, как играть на нетрадиционных музыкальных инструментах и познакомили с разными видами автомобилей и их назначением. Абитуриенты также узнали о правилах маркировки грузов и их важности для безопасной транспортировки.

В пресс-службе ведомства добавили, что ребята получили много полезной информации о мире профессий и смогли попробовать себя в разных видах деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.