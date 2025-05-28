В Подмосковье прошел конкурс психолого-педагогических проектов

28 мая в Московской области прошел финал регионального конкурса психолого-педагогических проектов среди обучающихся общеобразовательных организаций. В этом году на конкурс подано 78 заявок из 28 городских и муниципальных округов. В финале был представлен 21 проект по семи номинациям учащимися психолого-педагогических классов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-службе министерства образования Московской области.

Участниками стали учащиеся психолого-педагогических классов — школьники, планирующие связать свое будущее с профессией учителя. Их работы охватывали широкий спектр тем: от практик социально-психологической адаптации детей-инофонов до разработки цифровых образовательных ресурсов и инициатив по формированию комфортного психологического климата в школе.

«Финал стал настоящей площадкой для профессионального роста старшеклассников. Ребята уже сегодня демонстрируют осознанный выбор профессии, понимание современных вызовов и стремление приносить пользу. Такие конкурсы не просто выявляют таланты — они формируют новое поколение педагогов, открытых к изменениям и инновациям», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Победителями стали:

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия поликульткрного содержания»

Мария Аксентова и Алиса Кабанова (г.о. Подольск, СОШ пос. МИС);

Норайр Амаякян (г.о. Домодедово, Ямская СОШ);

Ирина Башкова (Раменский м. о., Софьинская СОШ).

Номинация «Игровые интерактивные инструменты для развития гибких навыков и компетенций школьников педагогов»

Стефания Вареник и Ксения Волкова (г.о. Дубна, Гимназия № 8);

Артем Римарев (м.о. Егорьевск, СОШ № 13);

Наталья Королькова (г.о. Фрязино, СОШ № 2).

Номинация «Разработка концепции конкурса, посвященного Российской науке»

Полина Кугатова и Дарья Мизевич (Раменский м. о., СОШ № 21);

Семен Петров и Дмитрий Калино (Одинцовский г. о., СОШ № 12);

Сергей Чугунов, Екатерина Голдашевская, Александра Ничипуренко (г.о. Мытищи, СОШ № 36 «Новые горизонты»).

Номинация «Повышение уровня читательской грамотности и вовлеченности школьников в чтение»

Владислав Колесников, Антон Шепелин (Сергиево-Посадский г. о., СОШ № 26);

Алена Новикова, Анастасия Попова (г. о. Электросталь, СОШ № 18);

Ксения Смирнова, Ксения Ларионова (м. о. Истра, СОШ № 2).

Номинация «Повышение уровня математической грамотности и вовлеченности школьников в изучение естественнонаучных и инженерных дисциплин»

Полина Фирулева (Одинцовский г. о., школа «КвантУм»);

Светлана Калинина (г.о. Мытищи, СОШ № 19);

Александра Корчагина и Виталина Широкова (Раменский м. о., Речицкая школа).

Номинация «Применение цифровых образовательных ресурсов для достижения образовательных результатов»

Полина Горбунова, Полина Панова, Софья Сизова (г. о. Мытищи, СОШ № 29);

Арина Никитина (г.о. Люберцы, Гимназия № 5);

Виктория Тимонина (Раменский м. о., Ново-Харитоновская СОШ № 10).

Номинация «Создание безопасного психологического комфортного климата в школе»

Анастасия Пронина (Балашихинский лицей);

Полина Королева (Рузский м. о., Гимназия № 1);

Екатерина Самсонова (г. о. Серпухов, Школа современного образования).

В ведомстве подчеркнули: подобные инициативы способствуют профессиональному самоопределению школьников, формируют интерес к педагогической профессии и развивают у обучающихся ключевые компетенции, востребованные в современной образовательной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.