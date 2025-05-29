В Подмосковье прошел форум молодых специалистов СПО

Участников форума поприветствовал начальник управления развития и содержания среднего профессионального образования Павел Феоктистов. В течение дня специалисты слушали лекции от известных экспертов в сфере образования, которые делились своими знаниями и опытом. Кроме того, участники активно принимали участие в мастер-классах и тренингах, в ходе которых смогли не только получить новые знания, но и применить их на практике.

Организаторы отметили, что форум «Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования» стал не только местом для обмена опытом, но и площадкой для выработки инновационных подходов к обучению студентов. Участие в таком мероприятии — это шаг к созданию более качественной образовательной среды, где молодые специалисты могут реализовать свои идеи и внедрять их в практику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.