В Подмосковье пройдет «Винная ярмарка» российских производителей

С 15 по 28 мая в Подмосковье пройдет «Винная ярмарка» отечественных производителей с прямыми продажами вина участников, лекциями, мастер-классами и дегустациями. Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Винная ярмарка» — это новый формат, который позволяет посетителям познакомиться с виноделием регионов России. Мастер-классы и тематические лекции от виноделов и профессиональных сомелье погрузят в традиции и историю. На площадке можно будет приобрести как продукцию известных отечественных брендов, так и от локальных производителей. Также будет представлена фермерская продукция — например, различные сыры, позволяющие лучше раскрыть вкус вина.

Торговые ряды будут оформлены в виде стилизованных домиков шале в стиле северо-западной Руси.

«Винная ярмарка» развернется в Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма по адресу: Красногорский бульвар, дом 28, на площади возле Павшинского моста.

Режим работы — по будням и выходным с 12:00 до 21:00. С расписанием лекций и мастер-классов можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. Возрастные ограничения 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.