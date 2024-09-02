В Подмосковье пройдет фестиваль «Вильям Похлебкин» в честь автора кулинарных книг

7 сентября в городском округе Подольск на территории музея-заповедника «Подолье» пройдет II историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». В честь автора известных кулинарных книг, по совместительству историка, географа и писателя, будут организованы интерактивные площадки, выступления творческих коллективов и конкурсы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На фестивале будут продемонстрированы блюда, приготовленные по рецептам книг Вильяма Васильевича. В программе — мастер-классы, лекции, конкурс среди профессиональных кулинаров и семейное состязание на приготовление закусок для пикника.

Для гостей организуют экскурсии посвященные истории трактиров и подольского купечества, устроят чайную викторину и другие активности. Кулинаров-любителей приглашают на презентацию книги «Здравствуйте, я — Похлебкин!» и просмотр документального фильма.

Отведать вкусные блюда на площадке посетители смогут в ресторанном дворике. График работы фестиваля — с 13:00 до 19:00 часов по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом 47. Без возрастных ограничений.

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