В Подмосковье произвели свыше 9,2 тыс тонн творога за первый квартал 2025 года

Подмосковье занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. Объем производства за первый квартал 2025 года составил 9,2 тыс. тонн — регионом за три месяца произведено более 22,5% от общего объема продукции в Центральном Федеральном округе и 7,5% в масштабах страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье занимает первое место по выпуску творога как в стране, так и ЦФО. Ведущими предприятиями по данному направлению выступают: ООО «Братья Чебурашкины», АО «Озерецкий молочный комбинат» и ГК «Ростагроэкспорт».

Творог — ценный источник белка, кальция и витаминов. Он укрепляет кости, поддерживает мышцы и улучшает пищеварение благодаря пробиотикам. По жирности творог делится на несколько типов: обезжиренный (0-1%) — диетический вариант, нежирный (2-5%) — баланс пользы и вкуса, классический (9-18%) — более нежный и сытный, отлично подходит для детей раннего возраста, а также жирный (19-23%) — самый калорийный, часто используется при приготовлении десертов.

В ведомстве отметили, что с начала года жители Подмосковья купили свыше 14,3 тыс. тонн творога, что равняется 119 килограммам в день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.