В Подмосковье продолжается региональный этап конкурса «Мастер года»

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В Московской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». В нем участвуют 55 преподавателей и мастеров производственного обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники конкурса демонстрируют современные методы обучения и воспитания студентов, соответствующие современным требованиям образования. Они также проявляют свою креативность и творческий подход к обучению на конкурсном мероприятии «Мастер-класс».

Мастер-классы проходят на базе 13 учреждений. Занятия проводятся по различным компетенциям, включая промышленную автоматику, сельскохозяйственные биотехнологии, нейросети, поварское дело, реверсивный инжиниринг и другие.

Впереди еще 3 конкурсных дня. По итогам всех испытаний будет определен победитель, который представит Московскую область на финале в Тюмени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.