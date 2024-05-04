Британцев призвали не посещать Украину
Граждан Великобритании призвали отказаться от поездок на Украину
МИД Великобритании призвал граждан страны отказаться от поездок на Украину, пишет «МК» со ссылкой на сайт британского правительства.
«FCDO [МИД Британии. — Прим. ред.] рекомендует воздерживаться от любых поездок (на Украину)», — говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
Ведомство рекомендует в исключительных случаях посетить Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также регионы, находящиеся в 50 километрах от границы с Белоруссией.
Лондон уже несколько раз обращался с таким предостережением в 2022 года.