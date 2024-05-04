Британцев призвали не посещать Украину

Граждан Великобритании призвали отказаться от поездок на Украину

МИД Великобритании призвал граждан страны отказаться от поездок на Украину, пишет « МК » со ссылкой на сайт британского правительства.

«FCDO [МИД Британии. — Прим. ред.] рекомендует воздерживаться от любых поездок (на Украину)», — говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ведомство рекомендует в исключительных случаях посетить Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, а также регионы, находящиеся в 50 километрах от границы с Белоруссией.

Лондон уже несколько раз обращался с таким предостережением в 2022 года.