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Захарова: «формула мира» для Украины — это прекращение поставок оружия

В МИД России навали единственную составляющую «формулу мира» для Украины
Политика

Фото - © Медиасток.рф

Для действия «формулы мира» по урегулированию украинского конфликта нужно всего лишь прекратить военную помощь Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала дипломат.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил. что Киев сдастся за две недели без западного оружия.

Боррель добавил, что не хочет такого исхода конфликта, как и «многие в Европе».