В МИД России навали единственную составляющую «формулу мира» для Украины

Для действия «формулы мира» по урегулированию украинского конфликта нужно всего лишь прекратить военную помощь Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала дипломат.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил. что Киев сдастся за две недели без западного оружия.

Боррель добавил, что не хочет такого исхода конфликта, как и «многие в Европе».