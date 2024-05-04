Захарова: «формула мира» для Украины — это прекращение поставок оружия
В МИД России навали единственную составляющую «формулу мира» для Украины
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Для действия «формулы мира» по урегулированию украинского конфликта нужно всего лишь прекратить военную помощь Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала дипломат.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил. что Киев сдастся за две недели без западного оружия.
Боррель добавил, что не хочет такого исхода конфликта, как и «многие в Европе».