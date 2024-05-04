Боррель дал Украине две недели без западного оружия
Глава евродипломатии Боррель предрек падение Киева за две недели
Глава евродипломатии Жозеп Боррель предрек падение Киева за две недели без военной поддержки Запада, пишет РИА Новости.
«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал дипломат во время лекции в Великобритании.
Киев сдастся «и война закончится», отметил он.
Однако Боррель добавил, что не хочет такого исхода конфликта, как и «многие в Европе».
Ранее Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но будут помогать Украине до завершения боевых действий.