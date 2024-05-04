Боррель дал Украине две недели без западного оружия

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предрек падение Киева за две недели без военной поддержки Запада, пишет РИА Новости .

«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — сказал дипломат во время лекции в Великобритании.

Киев сдастся «и война закончится», отметил он.

Однако Боррель добавил, что не хочет такого исхода конфликта, как и «многие в Европе».

Ранее Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но будут помогать Украине до завершения боевых действий.