Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но будут помогать Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но будут помогать Украине до завершения боевых действий, сообщает РБК .

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс», — сказал Боррель.

Он добавил, что с начала российско-украинского конфликта Евросоюз пообещал Киеву поддержку и будет оказывать ее до конце боевых действий. При это он отметил, что украинский конфликт завершится не скоро.

В марте Боррель после высказывания французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке европейских военных в помощь Украине заявил, что европейцы не будут умирать за Донбасс и призвал не пугать граждан Евросоюза неизбежностью войны.