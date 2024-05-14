Благоустройство парка культуры и отдыха в Жуковском завершится в этом году

В Жуковском благоустроят парк культуры и отдыха. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«При разработке концепции благоустройства парка были учтены многочисленные пожелания и запросы жуковчан, принимавших участие в соучаствующем проектировании, касаемо наполнения территории. В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В проекте предусмотрены прогулочная, детская, спортивная, техническая зоны, зоны тихого отдыха, аттракционов, пикника и мероприятий. Все новые точки притяжения распределены равномерно и рассчитаны на разнообразные запросы жителей.

Пространство у существующего амфитеатра останется территорией для мероприятий и активного отдыха. Под ногами в этой зоне будет покрытие из плитки, сквозь которую со временем прорастет трава. Существующие павильоны обновят для поддержания единого архитектурного стиля. Их кровля будет защищена от скопления влаги стандартными ливнестоками — это распространенная практика, давно используется в современном дизайне.

Зоны аттракционов, детской, спортивной и собачьей площадок останутся на прежних местах. Спортивная зона будет включать воркаут, поле для бадминтона, трибуну с навесом и зоной отдыха.

От главной площади с амфитеатром проложат экотропу с теневыми навесами и игровыми столами для шахмат и домино. В парке установят множество малых архитектурных форм, камеры видеонаблюдения и уличные фонари, выполненные в максимально нейтральном дизайне, сливающемся со стволами деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.