США пытаются убедить союзников отправить украине системы Patriot

«Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с каким-то одним союзником, если не многочисленными, — это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», — сказал Салливан.

Однако речь не идет о «десятках» систем. Только недавно США получили «хорошие новости» от одного из союзников, выразивших готовность отправить один ЗРК.

Сегодня работа в этом направлении, по словам советника, продолжается. Этот вопрос имеет высший приоритет для США. При этом Вашингтон также добивается поставок и других систем.

«Мы считаем, что есть целый ряд союзников, у которых есть вооружения, которые они могли бы передать, а США могли бы помочь им покрыть их потребности в (средствах — ред) противовоздушной обороны», — добавил Салливан.