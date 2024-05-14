Более 40 «народных троп» уже обустроили в Подмосковье с начала года

Программа развития пешеходной инфраструктуры успешно реализуется в Московской области. Сеть «народных троп» связывает социальные объекты городов, делая привычные маршруты более удобными и комфортными. Так, с начала мая специалисты обустроили уже 43 дорожки в регионе, рассказали в ГУСТ Подмосковья.

Отмечается, что подрядчики работают согласно плану-графику. Например, в Реутове работы завершены по всем четырем адресам. Теперь жители могут сократить дорогу от дома 11 до дома 27 по Советской улице и от дома 6 на улице Молодежная до дома 5 на Юбилейном проспекте. Также благоустроены 2 участка «народной тропы»: от дома 5 по Садовому проезду до дома 14 по улице Некрасова.

В Люберцах горожане могут пройтись по обустроенной тропе, проходящей рядом с домом 13 на улице Строителей, а также от дома 4 в западном микрорайоне поселка Октябрьский до автобусной остановки. Кроме того, появилась пешеходная связь между домами 9 на Комсомольском проспекте и 17 на улице Побратимов.

А в Можайске ремонтные работы завершены рядом с домами 9 и 10 в деревне Ивакино, от дома 14 на Школьной улице до контейнерной площадки в селе Сокольниково, а также в селе Тропарево между домами 7 на Садовой улице и 16 на Советской улице.

В ведомстве сообщили, что места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определялись на основе запросов и предпочтений жителей, а также реальной необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.