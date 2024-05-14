CNN обратил внимание на смену риторики Киева по поводу наступления ВС РФ

Украинские власти за последние несколько суток сменили свою риторику и начали говорить об успехах ВС РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию CNN.

Киев также начал использовать такие фразы как «продолжаются оборонительные бои» и «значительное ухудшение». Это, по мнению авторов сюжета, указывает на тяжелое положение Украины в конфликте

«Россия не просто медленно наступает в одном месте, а, похоже, наступает в четырех, то есть по всей линии фронта», — сказано в сообщении.

Особую тревогу вызывает граница возле Харькова, где россияне заняли уже девять населенных пунктов, добавили авторы. Продвижение ВС РФ там является самым быстрым с первых дней СВО. И пока Россия «набирает обороты», Украина признает, «насколько плоха ее ситуация».

Ранее президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых «горячих». Генштаб ВСУ также подтвердил отправку в регион резервных сил.