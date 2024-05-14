Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий импортировать российский уран, который ранее был принят в Конгрессе США, пишет РИА Новости.

«В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал закон H.R.1042 „Акт о запрете импорта российского урана“, который запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», — сказано в заявлении Белого дома.

Указанный проект был одобрен сенатом 30 апреля. Нижняя палата одобрила его еще в конце прошлого года. Закон обретет силу спустя 90 дней после принятия.

При этом министр энергетики США наделяется полномочиями отменить запрет в случае, если другие источники получения урана станут недоступны. Также есть возможность предоставлять исключения, если они будут отвечать «национальным интересам» США.