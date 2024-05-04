В Харькове и Павлограде прозвучали взрывы

Взрывы зафиксированы в Харькове и Павлограде Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Павлограде Днепропетровской области, пишет РИА Новости .

Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский «24 канал».

Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Павлограде, сообщило украинское издание "Зеркало недели"

Серия взрывов ночью в субботу произошла в Харькове.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.