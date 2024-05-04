В Харькове и Павлограде прозвучали взрывы
Взрывы зафиксированы в Харькове и Павлограде Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Павлограде Днепропетровской области, пишет РИА Новости.
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский «24 канал».
Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Павлограде, сообщило украинское издание "Зеркало недели"
Серия взрывов ночью в субботу произошла в Харькове.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.