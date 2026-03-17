В Подмосковье приступили к уборке дорог после зимы

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что службы готовы к переводу дорог региона на весенний режим эксплуатации.

«С наступлением весны мы должны комплексно подойти к уборке дорог. В том числе это приведение в надлежащий вид остановок: где-то это замена, где-то обновление. Такая задача стоит до 1 мая текущего года», — сказал Сибатулин на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

По его словам, еще важно обратить внимание на искусственные сооружения, они должны быть приведены в соответчике, в том числе и шумозащитные экраны.

«Разметка — важный элемент дорожного движения. Традиционно мы приступаем к этой работе в апреле», — добавил министр.

Ранее Воробьев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах Подмосковья нужно начать оперативно и сопровождать эти мероприятия весь сезон.

«Традиционно количество жалоб на ямы на дорогах весной увеличивается. Нам важно понять, как дорожные службы переходят на весенний режим работы, и конечно же важно оперативно начать ямочный ремонт, в первую очередь аварийные ямы», — сказал глава региона.

