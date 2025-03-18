В Подмосковье появятся советы старост при главах муниципалитетов

В Московской области появятся советы старост при главах муниципалитетов. Такое решение принято по итогам круглого стола, который провел совет муниципальных образований Московской области и ассоциация старост в доме правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики Подмосковья.

После сбора мнений и предложений, полученных от 50 муниципальных образований, прошли и публичные обсуждения с участием старост сельских населенных пунктов.

Экспертное сообщество возглавил исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин. В обсуждениях также принял участие исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрей Малхасян, председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков и председатель правления Ассоциации старост Федор Степанов.

Законопроектом предлагается в муниципалитетах, где есть сельские населенные пункты создать при главах Совет старост, что позволит координировать деятельность, оказывать повседневную практическую помощь, выстроить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления.

Совет муниципальных образований стал площадкой для сбора мнений с мест. В рамках опросов собраны предложения от 50 муниципалитетов Подмосковья.

90% глав, в которых есть сельские населенные пункты, высказались в поддержку создания советов старост. Согласно рассматриваемой концепции, порядок создания и деятельности совета устанавливается муниципальным нормативным правовым актом.

«Перед передачей законопроекта в Мособлдуму мы решили учесть в нем мнения муниципального сообщества и тех, кто будет работать в рамках закона — старост. Для этого мы собрали обсуждения, и все предложения войдут в резолюцию, которую мы предадим министерству территориальной политики и они лягут в основу поправок», — подчеркнул Николай Ханин.

Сегодня в регионе избрано 3 036 старост, всего — 5 833 населенных пункта и работа по избранию ведется в муниципалитетах системно. В 17 городских округах открыты первичные отделения региональной Ассоциации старост. Муниципальными командами разрабатываются местные меры поддержки старост и в 43 муниципальных образованиях приняты положения о старостах с уточнением гарантий и мер поддержки. В 21 муниципалитете старост нет из-за отсутствия сельских территорий.

В ближайшее время министерство территориальной политики региона разработает законопроект с учетом мнений муниципалитетов и самих старост для внесения изменений в закон Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.