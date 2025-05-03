В Подмосковье подключают передвижные электростанции после снегопада

Энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» продолжают работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного рекордным снегопадом и шквалистым ветром, сообщили в пресс-службах компаний.

В восстановительных работах в населенных пунктах севера и северо-запада Подмосковья задействованы 216 бригад «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго»: 629 энергетиков, 249 единиц спецтехники.

Для оперативного подключения потребителей используются резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ и ПЭС). В данный момент на место прибыло 129 ПЭС компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», из них уже подключено 77, также направлено семь ПЭС в Истру и 10 ПЭС в Дмитров.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион», а также позвонив на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.