В Подмосковье подали 900 заявлений на договор соцуслуг онлайн

С начала 2026 года жители Подмосковья направили около 900 заявлений на заключение договора на оказание социальных услуг с использованием социального сертификата через региональный портал госуслуг. Услуга доступна онлайн и в мобильном приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление могут подать жители Московской области, у которых есть действующий социальный сертификат. Документ выдают гражданам, признанным нуждающимися в помощи. По сертификату можно оформить договор на социальное обслуживание на дому или в полустационарной форме.

Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на портале с подтвержденной учетной записью ЕСИА и заполнить электронную форму. Проект договора поступит в личный кабинет заявителя для подписания.

Если требуется сменить исполнителя услуг по социальному сертификату, сначала нужно расторгнуть действующий договор, а затем подать новое заявление. Услуга размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое», а также доступна в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.