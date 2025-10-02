В Подмосковье ожидаются небольшие дожди

В отдельных районах Новой Москвы и Подмосковья не исключены небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Днем 3 октября осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов. Столбики термометров поднимутся от плюс 14 до плюс 16 градусов.

«В воскресенье небо над берегами Москвы-реки затянут плотные облака и пройдут дожди», — отметил синоптик.

Такая погода сохранится в столице как минимум до конца первой декады октября, а может и до его середины.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные 4 и 5 октября погода будет плохой. Есть вероятность выпадения осадков. В воскресенье возможен дождь. В субботу днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла. В воскресенье будет от 10 до 15 градусов.

