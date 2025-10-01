Москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

«В выходные погода испортится. Будет облачно, у нас есть вероятность осадков. Небольшой дождь в воскресенье», — отметила она.

При этом, по словам синоптика, направление ветра изменится на восточное, ночные температуры поднимутся, и заморозки отступят от московского региона.

Ночью в субботу ожидается от +4 до +6 °С, а днем — от +11 до +13 °С. В воскресенье ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 °С, днем — от +10 до +15 °С. В воскресенье температура будет на пару градусов выше средних многолетних значений. Вероятность осадков в субботу невелика, что делает этот день более подходящим для прогулок или дачных работ, заключила Позднякова.

