В Подмосковье ожидается увеличение посещаемости парков в мае–сентябре

В подмосковных парках в предстоящий летний период, с мая по сентябрь, ожидается более 80 млн посещений, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Как следует из презентации министра, к показателям прошлого года по плану прибавятся 4,4 млн посещений.

Самыми посещаемыми парками в первом квартале года стали «Пехорка» в Балашихе (по округам с населением более 200 тыс. человек), «Сестрорецкий» в Клину (с населением от 100 до 200 тыс. человек), городской парк в Павловском Посаде (население до 100 тыс. человек).

23 апреля в областных парках стартовал сезон пикников. Для гостей подготовлены 32 зоны пикниковые зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал глава Подмосковья.