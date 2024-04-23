Сезон пикников стартовал в парках Подмосковья

В парках Московской области подготовили специальные места для проведения пикников. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области оборудованы 32 зоны пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарным мангалом, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 14 парках находятся пикниковые зоны без мангала и в 18 — с мангалами. Все 18 парков оснащены противопожарным мангалом, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами использования данной локации.

Ознакомиться с адресным перечнем всех пикниковых зон в парках можно на сайте министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев