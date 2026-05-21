В Подмосковье открылся летний сезон проекта «Активное долголетие»

Проект «Активное долголетие», инициированный губернатором Андреем Воробьевым, реализуется в регионе с 2019 года. За это время число участников превысило 820 тысяч человек. В Московской области работают 68 специализированных клубов, где пенсионеры бесплатно занимаются физкультурой, творчеством и осваивают новые навыки. Летом основные мероприятия проходят в парках, скверах и на набережных.

«С момента запуска проекта «Активное долголетие» он доказал свою востребованность: количество участников выросло в десятки раз. Наша задача — сделать так, чтобы каждый пенсионер Подмосковья мог провести это лето не на скамейке, а с пользой для души и тела. Проект развивается, количество участников превысило 820 тысяч, и мы не собираемся останавливаться — впереди новые форматы и яркие события», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В летнюю программу включены утренняя гимнастика, скандинавская ходьба, йога и цигун на открытых площадках, турниры по городкам, бадминтону и петанку. Популярностью пользуются сап-прогулки и гребля на лодках. В парках проходят пленэры, мастер-классы по флористике и арт-терапия, а также лекции о здоровом образе жизни с возможностью пройти диспансеризацию. Кроме того, для участников организуют пешие и автобусные экскурсии по историческим местам региона.

Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Запись открыта на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.