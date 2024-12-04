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В Подмосковье откроются языковые школы для детей мигрантов

В России планируется открытие центров русского языка для детей мигрантов. Реализация нового проекта займет от двух до трех лет. Начальник управления общего образования министерства образования Подмосковья Елена Жданкина рассказала, что данная инициатива обеспечит адаптацию без стресса и упростит социализацию, сообщает 360.ru .

В Московской области реализуется проект «Я учусь в Подмосковье», направленный на помощь детям мигрантов, а также функционирует центр поддержки детей, не говорящих на русском языке.

Проект распространяется по всей стране, предоставляя новые возможности для семей, переехавших в Россию.

В центрах будут проводиться диагностика для оценки уровня знания русского языка и обучение ему как иностранному. Родителям также будут доступны консультации по вопросам адаптации, пояснила Жданкина.

Она также отметила, что возможность предварительного обучения в этих центрах значительно облегчит дальнейшее образование и смягчит социальную напряженность.

Педагоги получат специальные методические рекомендации для работы с детьми мигрантов, что поможет интегрировать их в образовательную среду и способствовать культурной адаптации.

Жданкина указала на потенциальные риски, связанные с тем, что посещение центров может быть необязательным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.