сегодня в 17:48

В Подмосковье опровергли увеличение числа волков в 4,5 раза

Комитет лесного хозяйства Московской области отреагировал на слухи о резком росте численности волков в регионе. Оказалось, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности. Опровержение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным комитета лесного хозяйства, на территории Московской области обитает примерно 13 волков. Эти цифры противоречат сообщениям ряда СМИ о значительном увеличении популяции хищников.

Специалисты отмечают, что волки из соседних регионов время от времени заходят в область. Чаще всего это происходит в пограничных районах.

Такие миграции животных связаны с сезонными изменениями, пояснили в ведомстве. Это естественный процесс, не свидетельствующий о росте постоянной популяции волков в регионе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали отстреливать волков якобы из-за резкого роста их популяции.

