В Подмосковье в 4,5 раза выросла численность волков

Численность волков в Московской области, приближающихся к населенным пунктам, возросла в 4,5 раза за зимний сезон 2025/26 годов — с 30 до 130 животных. Основными причинами стали освоение земель под строительство и высокая численность диких копытных. В настоящее время хищников интенсивно отстреливают, сообщает Mash .

Группы волков все чаще фиксируются жителями у сельских поселений и дачных кооперативов в разных районах Подмосковья. Преимущественно они концентрируются у границ с соседними областями: на севере (Талдом, Вербилки, Запрудня, окрестности Дмитрова), северо-западе (Шаховская, Волоколамск, Лотошино), юге (районы Серпухова, Пущино, Протвино) и юго-востоке (Шатура, Рошаль, Черусти, Туголесский Бор). Эти обширные леса служат коридорами для свободной миграции зверей из других регионов.

В настоящее время в лесах наблюдается избыток кормовой базы. Благодаря большому количеству кабанов, косуль и молодняка лосей волки обосновываются на территориях и начинают приближаться к жилью человека. Также свою роль играет сокращение мест обитания из-за вырубок, прокладки дорог и застройки — хищникам фактически негде скрываться.

Хотя волки по природе стремятся избегать контактов с человеком, регулярные выходы к поселкам ведут к привыканию и утрате естественной осторожности. Наиболее рискованный период — вечерние часы, ночь и раннее утро. Специалисты рекомендуют жителям не выгуливать домашних питомцев без присмотра, не оставлять пищевые отходы на улице и соблюдать бдительность в лесу.

При непосредственной встрече с хищниками советуют не поворачиваться спиной и не убегать, а медленно отступать, сохраняя визуальный контакт.

